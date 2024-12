Wapenstilstand in noorden Syrië verlengd

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten kondigen een verlenging aan van de wapenstilstand tussen pro-Turkse strijders en de door Amerikanen gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) bij de Noord-Syrische stad Manbij. Het bestand geldt nu tot eind deze week.

De SDF bestaat uit onder meer Koerden die door Ankara worden beschouwd als een verlengstuk van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en dus als terroristisch. De overeenkomst kwam vorige week tot stand na bemiddeling van de VS, maar was inmiddels verlopen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Washington het staakt-het-vuren wil blijven verlengen.

De Amerikaanse woordvoerder zegt dat de VS "de zeer legitieme zorgen van Turkije over de PKK" begrijpen. "We blijven met de SDF en Turkije in gesprek over een pad voorwaarts", aldus de zegsman. Hij voegde eraan toe dat conflict in niemands belang is. "We willen niet dat een partij de huidige instabiele situatie gebruikt om eigen belangen na te streven ten koste van het bredere, nationale belang van Syrië."