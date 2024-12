Krant: autoconcerns Nissan en Honda bereiden fusiegesprekken voor

YOKOHAMA (ANP) - De Japanse autoconcerns Nissan en Honda maken zich op om onderhandelingen te starten over een mogelijke fusie, meldt de Japanse krant Nikkei op basis van ingewijden. Aan die krachtenbundeling zou in een later stadium ook branchegenoot Mitsubishi kunnen worden toegevoegd.

De twee grote Japanse autofabrikanten zijn volgens de krant van plan een document te ondertekenen om te kunnen praten over gedeelde aandelenbelangen in een nieuwe houdstermaatschappij waarbinnen hun bedrijven zouden worden samengevoegd. De fusie zou bedoeld zijn om de bedrijven te helpen concurreren met rivalen op het gebied van elektrische voertuigen, zoals Tesla en Chinese autofabrikanten.

Onlangs meldde de Financial Times al dat Nissan met spoed een nieuwe aandeelhouder zoekt, nu langdurig partner Renault zijn belang in de noodlijdende fabrikant aan het afbouwen is. "We hebben twaalf tot veertien maanden om te overleven", had een hooggeplaatste ingewijde bij Nissan gezegd tegen de Britse zakenkrant.

Gekelderd

De alliantie met Renault dateert uit 1999 toen het Franse concern Nissan van een dreigend faillissement redde. Renault had lang zo'n 43 procent van de aandelen van Nissan in handen. Inmiddels is dat teruggebracht tot net geen 36 procent.

Tegelijkertijd kampt Nissan met dalende autoverkopen in belangrijke markten China en de Verenigde Staten. Daarbij is de winst gekelderd door gestegen kosten. Nissan kondigde recent aan wereldwijd 9000 banen te schrappen.