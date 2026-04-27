WaPo: geen topveiligheidsmaatregelen voor Correspondents' Dinner

door anp
maandag, 27 april 2026 om 4:59
anp270426024 1
WASHINGTON (ANP) - Voor het Correspondents' Dinner zaterdag in Washington gold niet de hoogste beveiligingsstatus die normaal bij zulke bijeenkomsten wordt afgegeven. Dat schrijft The Washington Post op gezag van anonieme overheidsfunctionarissen.
Volgens de krant maakte de aanwezigheid van veel van de hoogste leiders van de Verenigde Staten op het diner het land "ongebruikelijk kwetsbaar". De 31-jarige schutter rende langs de Secret Service voordat hij werd aangehouden.
Tien minuten voordat de schutter het vuur opende, stuurde hij een manifest tegen president Donald Trump naar zijn familieleden, aldus Amerikaanse media. Daarin noemde hij zichzelf de "Vriendelijke Federale Moordenaar" (Friendly Federal Assassin) en kondigde hij aan functionarissen van de regering-Trump te willen doden. Ook hekelde hij de lakse veiligheidsmaatregelen, aldus The Washington Post.
Behalve president Donald Trump, zijn echtgenote Melania en vicepresident JD Vance werden ook voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, minister van Financiën Scott Bessent en minister van Defensie Pete Hegseth geëvacueerd nadat er schoten waren gehoord.
