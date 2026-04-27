Eigenaardig weinig beveiliging van Trump voor de schietpartij.

Wie zaterdagavond het Washington Hilton binnen wilde, hoefde volgens Mediaite‑hoofdredacteur Joe DePaolo nauwelijks moeite te doen. Hij was aanwezig bij de White House Correspondents’ Dinner met president Donald Trump en beschrijft hoe de beveiliging rond het hotel “comically easy” te omzeilen was – ruim een uur voordat er daadwerkelijk werd geschoten.

DePaolo kwam het zwaar bewaakte hotel binnen door aan de deur een simpele foto van een uitnodiging voor een Fox News‑feestje te laten zien. Geen QR‑code, geen controle van naam of document, slechts een vluchtige blik van twee beveiligers was genoeg om hem in de ‘veilige’ zone te laten. Binnen hoefde hij tot zijn verbazing niet eens zijn zakken leeg te maken of door een strenge scan. Voor een evenement met de president, ministers, diplomaten en honderden journalisten is dat op zijn zachtst gezegd opvallend.

Ironisch genoeg bleek wegkomen uit het hotel volgens DePaolo veel lastiger dan binnenkomen. Hij beschrijft hoe hij door zeker zes verschillende beveiligers van het kastje naar de muur werd gestuurd: roltrap op en links, nee toch terug, toch de gang uit en de helling af. Het beeld dat ontstaat: een overvol gebouw, een gefragmenteerde beveiliging en personeel dat zelf niet precies lijkt te weten waar de uitgangen zijn in geval van nood.