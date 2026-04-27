Bultrug Timmy wordt met een schip naar diepe wateren gebracht

door anp
maandag, 27 april 2026 om 4:55
anp270426023 1
WISMAR (ANP/DPA) - Een schip dat bultrug Timmy moet redden, is onderweg naar de plek waar de walvis nog steeds is gestrand, nabij het eiland Poel voor de Duitse Oostzeekust.
De redders willen de bultrug met het water om hem heen aan boord hijsen en naar de Noordzee brengen.
Op het schip wordt Timmy in een stalen bassin ondergebracht. Hij wordt naar diepe wateren op meer dan 400 kilometer afstand gebracht.
Maandag leek het erop dat het dier door hoogwater zelfstandig weg kon zwemmen, maar het belandde opnieuw op een zandbank. De waterstand daalde bovendien sterk, waardoor Timmy voor een groot deel boven de waterspiegel kwam te liggen.
