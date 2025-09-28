ECONOMIE
WaPo: Trump voegt zich bij Hegseth voor zeldzame speech legertop

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 17:33
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten aanwezig te zijn bij de grote bijeenkomst van de militaire top van het land die minister van Defensie Pete Hegseth vorige week heeft bevolen. Dat meldt The Washington Post.
De komst van de president naar Quantico, in Virginia, betekent volgens de krant dat de Secret Service nu verantwoordelijk is voor de beveiliging van het evenement. Hegseths bevel gaf geen reden voor de toespraak, die hij dinsdag geeft.
Honderden van de hoogste bevelvoerende generaals en admiraals van het leger met een rang van één ster en hoger, samen met hun hoogste onderofficieren, worden geacht aanwezig te zijn. Ze komen uit de VS en elders in de wereld.
Afgelopen mei gaf Hegseth opdracht fors te snijden in het aantal generaals en vlagofficieren in het Amerikaanse leger. Sinds zijn beëdiging heeft hij zonder opgaaf van reden ongeveer 25 hoge officieren ontslagen, van wie een onevenredig groot aantal vrouwelijke generaals of vlagofficieren.
