Schrijverssteen voor Annie M.G. Schmidt onthuld in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is zondagmiddag een schrijverssteen onthuld ter ere van Annie M.G. Schmidt. De schrijfster, vaak omschreven als de koningin van de jeugdliteratuur, wordt daarmee toegevoegd aan de literaire eregalerij in de kerk.

Op de steen staat een niet eerder gepubliceerde tekening van illustrator Fiep Westendorp, met wie Schmidt decennialang samenwerkte. Tijdens de bijeenkomst spraken onder anderen haar zoon Flip van Duijn, burgemeester Femke Halsema en oud-minister Hedy d'Ancona. Ook uitgeverij Querido en schrijver en dichter Babs Gons hielden toespraken.

Schmidt werd beroemd met verhalen als Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet, Otje en Floddertje. Het is dertig jaar geleden dat Schmidt overleed en 75 jaar geleden dat ze debuteerde met drie boeken tegelijk.