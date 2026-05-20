ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Warm welkom in Polen voor nieuwe Hongaarse leider Magyar

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 12:51
anp200526101 1
WARSCHAU (ANP/DPA/RTR) - De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is in Polen met ceremonieel vertoon ontvangen door zijn ambtgenoot Donald Tusk. Magyar versloeg vorige maand bij verkiezingen de langzittende leider Viktor Orbán en brengt nu zijn eerste bezoek aan het buitenland.
Magyar kreeg een warm welkom in Warschau. De banden met de pro-Europese Poolse regering van Tusk waren onder zijn voorganger Orbán erg slecht en daar wil hij verandering in brengen. Orbán gold als dwarsligger binnen de EU en had nauwe banden met Rusland.
Tusk heeft vergelijkbare politieke ervaringen als zijn gast. Hij kwam aan de macht na een verkiezingsoverwinning op nationalisten en haalde de banden met de EU weer aan. Hij kreeg ook weer toegang tot bevroren EU-geld, iets wat ook Magyar ambieert.
De Poolse premier onthaalde zijn gast met een militaire erewacht. Er staan ook gesprekken gepland tussen Magyar en prominenten als de rechts-nationalistische president Karol Nawrocki en Nobelprijswinnaar Lech Wałęsa.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

gandr-collage

Nederlanders geven nu twee keer zoveel uit als vijftig jaar geleden

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

Loading