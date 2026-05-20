Warm welkom in Polen voor nieuwe Hongaarse leider Magyar

WARSCHAU (ANP/DPA/RTR) - De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is in Polen met ceremonieel vertoon ontvangen door zijn ambtgenoot Donald Tusk. Magyar versloeg vorige maand bij verkiezingen de langzittende leider Viktor Orbán en brengt nu zijn eerste bezoek aan het buitenland.

Magyar kreeg een warm welkom in Warschau. De banden met de pro-Europese Poolse regering van Tusk waren onder zijn voorganger Orbán erg slecht en daar wil hij verandering in brengen. Orbán gold als dwarsligger binnen de EU en had nauwe banden met Rusland.

Tusk heeft vergelijkbare politieke ervaringen als zijn gast. Hij kwam aan de macht na een verkiezingsoverwinning op nationalisten en haalde de banden met de EU weer aan. Hij kreeg ook weer toegang tot bevroren EU-geld, iets wat ook Magyar ambieert.

De Poolse premier onthaalde zijn gast met een militaire erewacht. Er staan ook gesprekken gepland tussen Magyar en prominenten als de rechts-nationalistische president Karol Nawrocki en Nobelprijswinnaar Lech Wałęsa.