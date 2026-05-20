Westerwolde zeer bezorgd over nieuw toegangsbeleid azc Ter Apel

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 12:31
SELLINGEN (ANP) - De gemeente Westerwolde maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het nieuwe toegangsbeleid dat asielopvangorgaan COA sinds woensdag voert bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar inmiddels dusdanig vol dat het COA alleen kwetsbare mensen binnenlaat.
"Andere mensen - vaak alleenstaande mannen - krijgen geen toegang en moeten buiten blijven", concludeert de gemeente van burgemeester Jaap Velema. Door het grote tekort aan opvangplekken elders in het land, kan dit in de Groningse gemeente tot gevolg hebben dat mensen buiten moeten slapen. "Dat is voor ons onacceptabel", aldus Westerwolde.
"Daarom doen wij opnieuw een dringende oproep aan het ministerie: zorg snel voor genoeg opvangplekken en verdeel deze eerlijk over het land. Alleen zo voorkomen we dit soort noodmaatregelen en ongewenste situaties."
Door het tekort aan opvangplekken in andere gemeenten sliepen in Ter Apel de afgelopen dagen mensen op stoelen of de grond. Het COA mag daar officieel 2000 mensen onderdak bieden, maar afgelopen nacht waren er ruim 2300.
