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ECB moet waakzaam blijven voor inflatieschokken, zegt Knot

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet waarschijnlijk "een havikachtige koers" blijven volgen en op de hoede zijn voor inflatieschokken. Dat heeft Klaas Knot gezegd volgens persbureau Bloomberg. De Nederlandse kandidaat om ECB-president Christine Lagarde op te volgen, is eerder door economen vaak beschouwd als een zogeheten havik, een duidelijke voorstander van renteverhogingen om de inflatie in te dammen.
Woensdag werd bekendgemaakt dat Nederland de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) voordraagt als kandidaat voor het presidentschap van de ECB. Gevraagd naar wat hem motiveert om naar de topbaan bij de ECB te streven, wees Knot volgens Bloomberg op zijn ervaring met crises.
Knot maakte als hoofd van DNB onder meer de eurocrisis mee en de energiecrisis van 2022, toen de inflatie fors opliep na de Russische inval van Oekraïne. Door de Iranoorlog is de inflatie in de eurozone dit jaar opnieuw opgelopen. De ECB heeft de rente twee keer verhoogd en zal dat naar algemene verwachting in december opnieuw doen.
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