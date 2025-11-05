Eneco neemt zakelijke energieleverancier Gulf Gas + Power over

ROTTERDAM (ANP) - Energieleverancier Eneco neemt Gulf Gas + Power over. Dat bedrijf levert energie aan Nederlandse midden- en kleinbedrijven (mkb'ers) en heeft meer dan 30.000 klanten. Eneco en Gulf Gas + Power melden geen financiële details over de overname.

Volgens Eneco past de overname in de strategie om verder te groeien in de zakelijke markt en mkb-klanten te steunen bij het verlagen van hun energieverbruik en uitstoot. De activiteiten van Gulf Gas + Power worden in de loop van volgend jaar geïntegreerd in Eneco. Volgens het bedrijf krijgen klanten die hun contract verlengen vanaf dat moment voortaan 100 procent groene stroom.

"Sinds we in 2017 zijn begonnen, hebben we in korte tijd een sterke positie opgebouwd als een mkb-gerichte energieleverancier. Voor ons team markeert deze stap het begin van een nieuw hoofdstuk, waarin we onze ambitie als onderdeel van Eneco verder kunnen waarmaken", aldus topman en medeoprichter Michel Koornstra van Gulf Gas + Power.