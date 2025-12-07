Waterlekkage in Louvre beschadigt boeken over Egyptische oudheid

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Een waterlekkage vorige maand heeft honderden boeken beschadigd op de afdeling Egyptische oudheid van het Louvre in Parijs. Volgens adjunct-directeur Francis Steinbock van het Franse museum gaat het om "boeken die door egyptologen worden geraadpleegd".

De website La Tribune de l'Art meldde als eerste dat de lekkage werd veroorzaakt door de slechte staat van de leidingen in 's werelds meest bezochte museum. Tegen de zender BFM TV erkende Steinbock dat het probleem al jaren bekend was en dat reparaties gepland stonden voor september 2026.

Volgens de Franse Rekenkamer heeft het museum niet genoeg geld om de infrastructuur te moderniseren door buitensporige uitgaven aan kunstwerken. Vorige maand leidde structurele zwakte tot de gedeeltelijke sluiting van een galerij met Griekse vazen ​​en enkele kantoren in het Louvre.

In oktober bracht een gewaagde juwelenroof beveiligingsproblemen van het Louvre aan het licht.