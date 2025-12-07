Van Zanen over Tarwekamp: maatwerk, besluiten en tijd nodig

DEN HAAG (ANP) - Na de herdenking van de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag zei burgemeester Jan van Zanen dat hij maatwerk blijft leveren aan alle getroffenen van de aanslag. "Wij laten niemand los, totdat die op eigen benen kan staan." Van Zanen zegt geen "generieke maatregelen" te willen inzetten.

Bij de explosie aan de Tarwekamp, zondag precies een jaar geleden, kwamen zes mensen om en raakten vijf personen gewond. Zeven van de achttien woningen en acht van de achttien bedrijfspanden in de portiekflat werden verwoest. De eigenaren van de panden hoeven dit jaar en volgend jaar geen gemeentelijke belastingen en erfpacht te betalen.

Van Zanen gaat ervan uit dat maatwerk van de gemeente, besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van de Tarwekamp en het verstrijken van tijd ervoor zorgen dat alle gedupeerden van de Tarwekamp-aanslag uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. "Als mensen het idee hebben dat ze nu of straks tussen wal en schip vallen, moeten ze zich melden."