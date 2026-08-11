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Waterschap stelt grondwaterverbod in om natuur Zuidoost-Drenthe

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 1:58
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ALMELO (ANP) - In delen van Zuidoost-Drenthe is vanaf donderdag een verbod op het gebruik van grondwater van kracht. Waterschap Vechtstromen meldt dat het verbod wordt ingesteld om kwetsbare natuur te beschermen.
Het verbod geldt binnen een afstand van 200 meter rondom "kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur" ten noorden van de Overijsselse Vecht. Het waterschap heeft elf van zulke natuurgebieden aangewezen. Volgens Vechtstromen is daar het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 250 millimeter en is eerder gebleken dat dan "onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt".
Volgens het waterschap is het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht minder nijpend, maar wordt ook daar "de situatie nauwlettend in de gaten" gehouden.
Eerder werd al bekend dat rond tien natuurgebieden in het naastgelegen Waterschap Rijn en IJssel vanaf woensdag geen grondwater meer mag worden opgepompt voor beregening.
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