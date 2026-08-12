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Europees kampioene Visser twijfelde week voor EK aan meedoen

Sport
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 2:02
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BIRMINGHAM (ANP) - Nadine Visser heeft de week voor de EK atletiek in Birmingham nog behoorlijk in de stress gezeten. De winnares van het goud op de 100 meter horden kreeg last van haar achillespees en twijfelde of ze wel zou kunnen meedoen.
"Het was even heel pittig. Een week geleden had ik er veel stress van. Een medische check enkele dagen voor het toernooi bracht opluchting, want ik kreeg groen licht", vertelde de 31-jarige Visser na de finale. "Ook al had ik pijn, ik wist dat ik ermee kon lopen. En dat heb ik gelukkig kunnen laten zien. Alhoewel ik nu wel veel pijn heb. De ereronde was geen pretje, eerlijk gezegd."
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