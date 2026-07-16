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Waterverbod in Limburg en Midden-Brabant uitgebreid om droogte

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 16:11
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BOXTEL (ANP) - Verboden om water uit sloten en beken in Limburg en Midden-Brabant te halen, worden uitgebreid. Dat is volgens waterschappen nodig door de aanhoudende droogte. Waterschap De Dommel heeft het zogeheten onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. Tot nu toe was een gebied ten noorden van Eindhoven nog uitgezonderd.
Waterschap Limburg spreekt van een "kritieke situatie" voor de natuur en heeft opgeschaald naar code rood. "We willen voorkomen dat flora en fauna onherstelbare schade oplopen of dat de veiligheid in het geding komt omdat bepaalde gebieden droogvallen", zegt dijkgraaf Saskia Borgers.
In heel Limburg gold sinds begin juli al een verbod om rivierwater op te pompen voor zaken als het sproeien van tuinen en sportvelden. Vanaf vrijdag moeten ook telers van onder meer lelies, bomen en fruit zich daaraan houden. Voor het koelen van fruit, het drenken van vee en het blussen van branden mag wel nog oppervlaktewater gebruikt worden.
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