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Websites bieden boek van verzetsheld in opspraak niet meer aan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De biografie van Willem Wilbrink, de 99-jarige verzetsheld die recent in opspraak kwam, wordt donderdagavond niet meer te koop aangeboden op grote verkoopsites als Bol.com, Bruna en Amazon. Volgens de NOS is dit gedaan op verzoek van de uitgever, nadat de verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in Dachau onwaarheden leken te bevatten. Uitgever White Elephant Media was donderdagavond onbereikbaar voor commentaar.
Het boek, Getekend voor het leven in Dachau en Indië, werd in 2023 gepubliceerd. Het Historisch Nieuwsblad schreef vorige week na onderzoek dat de verhalen die Wilbrink over de oorlog vertelde onwaarschijnlijk waren, omdat er geen bewijs is voor veel van zijn claims. Ook bleken andere Dachau-overlevenden hem niet te kennen.
Wilbrink zegt dat hij naar Dachau werd gestuurd toen hij 15 was. Daar zou hij de levens van tientallen mensen hebben gered. Concentratiekamp Dachau, vlak bij München, was van 1933 tot 1945 in gebruik. Ongeveer 200.000 mensen hebben er vastgezeten, van wie meer dan 41.000 zijn omgekomen.
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