Weduwe van Charlie Kirk neemt leiding over van zijn organisatie

PHOENIX (ANP/AFP) - De weduwe van Charlie Kirk neemt de leiding over van Turning Point USA, de organisatie die hij heeft opgericht. De organisatie meldt op sociale media dat Kirk had gezegd dat hij wilde dat Erika Kirk de leiding zou overnemen als hij er niet meer zou zijn.

Charlie Kirk werd vorige week doodgeschoten op een universiteit in Utah. Hij was op dat moment bezig met een debatbijeenkomst. Twee dagen na zijn dood zei Erika Kirk al dat de organisatie wat haar betreft moest doorgaan. "De beweging die mijn echtgenoot heeft opgebouwd zal niet sterven."

De dood van Kirk leidde tot grote ophef in de Verenigde Staten en oplopende spanningen tussen conservatieve en progressievere Amerikanen. De activist en spreker was vooral onder rechtse jongeren populair, maar was door zijn zeer conservatieve uitlatingen onder tegenstanders juist omstreden.