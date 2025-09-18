ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weduwe van Charlie Kirk neemt leiding over van zijn organisatie

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 21:07
anp180925186 1
PHOENIX (ANP/AFP) - De weduwe van Charlie Kirk neemt de leiding over van Turning Point USA, de organisatie die hij heeft opgericht. De organisatie meldt op sociale media dat Kirk had gezegd dat hij wilde dat Erika Kirk de leiding zou overnemen als hij er niet meer zou zijn.
Charlie Kirk werd vorige week doodgeschoten op een universiteit in Utah. Hij was op dat moment bezig met een debatbijeenkomst. Twee dagen na zijn dood zei Erika Kirk al dat de organisatie wat haar betreft moest doorgaan. "De beweging die mijn echtgenoot heeft opgebouwd zal niet sterven."
De dood van Kirk leidde tot grote ophef in de Verenigde Staten en oplopende spanningen tussen conservatieve en progressievere Amerikanen. De activist en spreker was vooral onder rechtse jongeren populair, maar was door zijn zeer conservatieve uitlatingen onder tegenstanders juist omstreden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-511710415

Waarom sommige mensen nooit seks hebben

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

Loading