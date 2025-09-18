Trump: mogelijk uitzendlicenties schrappen om kritiek op mij

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gesuggereerd dat zenders misschien hun uitzendlicentie moeten verliezen als ze te veel kritiek op hem hebben. Trump zei dat aan boord van het vliegtuig na zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Trump reageerde op het besluit van de Amerikaanse zender ABC om de talkshow van Jimmy Kimmel voor onbepaalde tijd uit de lucht te halen naar aanleiding van diens uitspraken over de doodgeschoten activist Charlie Kirk. Hij vindt het terecht dat de overheid de zenders daarop aanspreekt. Datzelfde geldt voor de berichtgeving over hemzelf die overwegend negatief zou zijn.

"Als je een zender hebt en je avondprogramma's hebt - en alles wat ze doen is Trump aanvallen", aldus de president. "Dat mogen ze niet doen. Ze zijn een verlengstuk van de Democratische partij."

"Ik zou denken dat hun licentie misschien ingetrokken moet worden." Dat is volgens Trump uiteindelijk aan het hoofd van de mediatoezichthouder FCC, Brendan Carr.