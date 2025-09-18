ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: mogelijk uitzendlicenties schrappen om kritiek op mij

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 21:21
anp180925187 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gesuggereerd dat zenders misschien hun uitzendlicentie moeten verliezen als ze te veel kritiek op hem hebben. Trump zei dat aan boord van het vliegtuig na zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.
Trump reageerde op het besluit van de Amerikaanse zender ABC om de talkshow van Jimmy Kimmel voor onbepaalde tijd uit de lucht te halen naar aanleiding van diens uitspraken over de doodgeschoten activist Charlie Kirk. Hij vindt het terecht dat de overheid de zenders daarop aanspreekt. Datzelfde geldt voor de berichtgeving over hemzelf die overwegend negatief zou zijn.
"Als je een zender hebt en je avondprogramma's hebt - en alles wat ze doen is Trump aanvallen", aldus de president. "Dat mogen ze niet doen. Ze zijn een verlengstuk van de Democratische partij."
"Ik zou denken dat hun licentie misschien ingetrokken moet worden." Dat is volgens Trump uiteindelijk aan het hoofd van de mediatoezichthouder FCC, Brendan Carr.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-511710415

Waarom sommige mensen nooit seks hebben

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

Loading