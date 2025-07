Week begint zomers, daarna kort iets frisser en natter weer

HOUTEN (ANP) - Met maandag overdag landinwaarts nog temperaturen tussen 25 en 27 graden, koelt het later op de dag af en is er een grote kans op buien. Van dat weerbeeld is ook dinsdag en woensdag sprake, meldt Weeronline. Het wordt, met minder ruimte voor de zon, gemiddeld tussen de 20 en 22 graden en ook meteen een stuk natter.

Dinsdagmiddag gaat het op de meeste plekken ook flink waaien met aan de kust de stevigste wind.

Vanaf donderdag wordt het weer volop zomers, verwacht het weerbureau. De wind neemt in kracht af, de zon laat zich vaker zien en het wordt maximaal 26 graden met vrijdag mogelijk nog een graad hoger. In het weekend kan het regionaal 28 graden worden, aldus Weeronline.