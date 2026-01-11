ECONOMIE
Weekverwachting: van koud naar zacht winterweer

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 15:54
HOUTEN (ANP) - Komende nacht geldt voor een groot deel van het land nog code oranje, maar het koude winterweer gaat langzaam plaatsmaken voor warmere periodes, verwacht Weeronline. In het zuiden kan komende week de temperatuur oplopen naar maxima van 9 of 10 graden.
Toch kan het regionaal nog erg verschillen. Zo wordt het maandagmiddag in het noordoosten niet warmer dan 2 of 3 graden door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen.
Verder begint de nieuwe week bewolkt met af en toe regen. Het neerslaggebied trekt zondagavond en -nacht vanuit het westen over het land. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor gladheid door ijzel, met uitzondering van het zuidwesten. Maandagochtend geldt code oranje alleen nog in het noordoosten.
De dagen erna verlopen ook wisselvallig en er kan tussendoor neerslag vallen. De hoeveelheid regen verschilt per dag en per regio. Later in de week neemt de kans op droge periodes toe en laat de zon zich ook af en toe zien.
