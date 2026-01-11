ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatsers zakken door ijs bij Weesp, waarschuwing voor dun ijs

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 16:04
bijgewerkt om zondag, 11 januari 2026 om 16:25
anp110126100 1
Bij Weesp zijn zondag meerdere mensen door het ijs gezakt. "We willen u waarschuwen: ga het ijs niet op!", waarschuwt de politie, die een helikopter heeft ingezet in het gebied bij de Weespersluiskade. Het is niet bekend hoe het gaat met de mensen die door het ijs zijn gezakt.
Ook Stichtse Vecht waarschuwt dat schaatsen niet veilig is door onbetrouwbaar ijs. "Het is nog nergens veilig om op open water te schaatsen. Dit geldt ook voor sloten en kleine plassen waar eventueel nog een gemaal draait", laat de Utrechtse gemeente weten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp100126151 1

VVD-jongeren hekelen eigen partij en prijzen premier van België

219219673_m (1)

Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

100870652_m

Zo helpen drie tot zeven eieren per week je brein

_c88b762a-4240-4975-8252-84cb093b403a

Oprah Winfrey zegt dat obesitas een ziekte is. Heeft ze gelijk?

67623645_m

Zijn baarden echt zo vies als we denken?

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

Loading