Weer bommelding op KLM-vlucht, toestel veilig geland op Schiphol

HAARLEMMERMEER (ANP) - Het vliegtuig waarover een bommelding binnenkwam tijdens een vlucht van Praag naar Amsterdam is veilig op Schiphol geland. Het gaat opnieuw om een vlucht van KLM. Het vliegtuig is doorzocht, maar er zijn geen explosieven gevonden, laat de marechaussee weten.

KLM bevestigt in de ochtend opnieuw een bommelding te hebben ontvangen. "Deze had betrekking op vlucht KL1324 van Praag naar Amsterdam. Het toestel landde om 10.25 uur veilig op Schiphol. Passagiers en bemanning zijn vervolgens onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee van boord gegaan", aldus een woordvoerder. "De verdere afhandeling is uitgevoerd volgens de geldende procedures van de marechaussee."

Donderdagavond werd er een bommelding gedaan voor een KLM-vlucht die onderweg was naar Tel Aviv. Na meldingen op donderdag zijn er vrijdag opnieuw bommeldingen gedaan voor meerdere Europese vluchten.