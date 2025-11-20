Weer doden gemeld in Gaza na aanvallen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook worden opnieuw doden gemeld na Israëlische aanvallen. Het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis laat weten dat vier personen zijn omgekomen, de burgerbescherming spreekt over drie slachtoffers.

Onder de slachtoffers zouden zich meerdere leden bevinden van hetzelfde gezin, onder wie een 1-jarig meisje. Hun huis zou zijn geraakt. Een bron binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken van Gaza stelt dat sprake is van artillerievuur bij Khan Younis.

De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat een aanval is uitgevoerd. Die zou bedoeld zijn geweest om "terroristische infrastructuur" uit te schakelen. Over slachtoffers zou bij de krijgsmacht niets bekend zijn.

Autoriteiten in de Gazastrook maakten een dag eerder al melding van 27 doden door nieuwe aanvallen. Het zou daarmee een van de dodelijkste dagen zijn sinds vorige maand een bestand van kracht werd.