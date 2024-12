Weer duizenden Georgiërs de straat op in hoofdstad

TBILISI (ANP/AFP) - Duizenden Georgiërs hebben in eigen land actiegevoerd door een menselijke keten te vormen. Ze verzamelden zich bij de oevers van een rivier in Tbilisi en bij bruggen in de hoofdstad. Ook de pro-Europese president Salome Zoerabisjvili maakte haar opwachting bij de protesten.

De menselijke keten strekte zich volgens een verslaggever kilometers uit. Via speakers op een auto die langs de demonstranten reed klonk het nummer I Want to Hold Your Hand van The Beatles. In andere steden vonden vergelijkbare acties plaats.

Betogers hadden Georgische en EU-vlaggen meegenomen. Op spandoeken stonden leuzen als "we eisen nieuwe verkiezingen" en "laat politieke gevangenen vrij".

In Georgië wordt al weken op grote schaal gedemonstreerd door pro-Europese burgers. Regeringspartij Georgische Droom kondigde na een omstreden verkiezingsoverwinning aan dat het de komende jaren niet wil praten over EU-toetreding.