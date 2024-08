Stam en Schoon missen halve finales op EK beachvolleybal

ARNHEM (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op de Europese kampioenschappen uitgeschakeld in de kwartfinales. Het als tweede geplaatste duo verloor in Arnhem in twee sets van het Zwitserse koppel Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré: 19-21 18-21.

Stam en Schoon kenden een moeizame start in de groepsfase en hadden een zege in de tussenronde nodig om de achtste finales te bereiken. Daarin wonnen ze eerder vrijdag van Maryna Hladun en Tetiana Lazarenko uit Oekraïne: 21-18 21-17.

Het Nederlandse duo deed deze maand ook mee aan de Olympische Spelen van Parijs. Daarin strandden de Nederlandse vrouwen in de achtste finales.