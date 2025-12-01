ECONOMIE
Weer tientallen mensen ontvoerd door gewapende groepen in Nigeria

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 16:23
anp011225140 1
ABUJA (ANP/AFP) - Afgelopen weekend zijn in Nigeria meer dan dertig mensen ontvoerd door gewapende groepen. De ontvoeringen vonden onder andere plaats in de noordelijke regio Kano, waar deze tot nu toe nauwelijks voorkwamen.
Ontvoeringen voor losgeld zijn een groeiend probleem in Nigeria, vooral in het noordwesten van het land. De afgelopen weken werden meer dan vierhonderd mensen ontvoerd, onder wie meer dan driehonderd scholieren.
De VN drongen er dinsdag bij de Nigeriaanse autoriteiten op aan dringend maatregelen te nemen om de aanvallen te stoppen. President Bola Tinubu kondigde vervolgens een dag later de noodtoestand af in het land, die het onder andere mogelijk maakte meer agenten in te zetten.
De Nigeriaanse regering ligt onder vuur van de Verenigde Staten. President Donald Trump dreigde vorige maand met militaire actie omdat er in het land volgens hem moord op duizenden christenen plaatsvindt. De regering ontkent dit en stelt dat zowel christenen als andere inwoners worden gedood.
