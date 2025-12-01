ECONOMIE
Jetten hoopt schrijfwerk met Bontenbal deze week af te ronden

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 16:17
anp011225138 1
DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA hopen nog deze week klaar te zijn met het schrijven van een document dat de kabinetsformatie verder moet helpen. "Dat is wel de ambitie", zei D66-leider Rob Jetten na afloop van een nieuwe onderhandelingsronde. Maar: "Het is af als het af is." De partijen praten maandagavond verder.
Het stuk dat D66 en CDA opstellen - zelf noemen zij het een "positieve agenda" - moet een basis vormen voor samenwerking met ook andere partijen. De twee middenpartijen wonnen allebei flink bij de Tweede Kamerverkiezingen van eind oktober, en D66 werd zelfs de grootste partij, maar samen hebben zij nog lang geen meerderheid.
Informateur Sybrand Buma heeft tot 9 december de tijd om deze fase in de kabinetsformatie af te ronden. Het is de bedoeling dat voor die tijd ook met andere partijen wordt gesproken over mogelijke toekomstige samenwerking. Welke andere partijleiders aanschuiven en in welke volgorde, is aan Buma, zei Jetten.
