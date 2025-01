Weer veel zout op de wegen gestrooid om gladheid

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat heeft in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw gestrooid. Sinds 19.00 uur verspreidden de strooiwagens bijna 1,9 miljoen kilo zout over bijna 28.000 kilometer. De verkeersdiensten waarschuwen ook woensdagochtend voor gladheid op de wegen. Het KNMI gaf daarvoor al code geel af - in het zuiden, midden, oosten en noorden van het land.

Dit seizoen (vanaf 1 oktober) is er tot nu toe in totaal ruim 30 miljoen kilo zout gestrooid over 415.000 kilometer weg. Rijkswaterstaat heeft ruim 250 miljoen kilo strooizout op voorraad en beschikt over 577 strooiwagens. Verder staan er 630 sneeuwschuivers paraat. Met het materieel kunnen de strooiwagens binnen twee uur 10.000 kilometer afleggen, staat op de site van Rijkswaterstaat. Zo'n 1500 mensen werken aan de gladheidsbestrijding.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de snelwegen. Gemeenten en provincies voorzien onder meer de doorgaande wegen van een laagje zout.

In het zuiden van Limburg gaat het woensdagavond sneeuwen, met gladde wegen als gevolg. In de nacht en donderdagochtend sneeuwt het ook in Noord-Brabant en het zuidoosten van Gelderland, verwacht het KNMI.