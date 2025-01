Topman OpenAI door zus aangeklaagd voor seksueel misbruik

De topman van OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, is aangeklaagd door zijn zus. Ann Altman beschuldigt haar broer Sam Altman van jarenlang seksueel misbruik. De topman heeft de beweringen van zijn zus "volstrekt onwaar" genoemd.

Ann Altman (30) stelt in haar aanklacht dat Sam Altman (39) haar vanaf het eind van de jaren 90 heeft misbruikt en gemanipuleerd. Het misbruik zou zijn begonnen toen zij 3 jaar was en zijn gestopt toen de OpenAI-topman volwassen was en zij nog minderjarig. Zijn zus heeft hem op sociale media eerder al beschuldigd van misbruik.