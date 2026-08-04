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Weerdienst registreerde in juli warmste maand ooit in Frankrijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 12:12
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PARIJS (ANP) - Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen begonnen in 1900. Meteorologische dienst Météo-France maakte bekend dat het gemiddeld 24,9 graden was.
Het was daarmee warmer dan tijdens de beruchte zomer van 2003. Toen waren er in het land bijna 15.000 sterfgevallen gelinkt aan de hitte.
Naast heet was het ook een van de droogste juli's die ooit is gemeten, met fors minder neerslag dan gebruikelijk. De combinatie van hitte, droogte en wind verhoogde de kans op natuurbranden.
Branden
Dergelijke branden grepen onder meer om zich heen in het zuidwesten van het land en dat ontregelde daar eind vorige maand het openbaar leven. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen moesten vluchten.
Ook andere Europese landen gaan deze zomer gebukt onder extreem weer. De Britse tegenhanger van Météo-France meldde deze week dat Engeland en Wales de droogste juli achter de rug hebben sinds daar cijfers over worden bijgehouden.
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