Draaiende wind bij natuurbrand Limburg, onweer op komst

OOSTRUM (ANP) - De brandweer in natuurgebied Boschhuizerbergen in Limburg moet "continu bijstellen" met blussen door de aldoor draaiende wind. Dat maakt het lastig de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vooralsnog is wel voorkomen dat de brand zich uitbreidt.

De komende uren worden volgens de woordvoerder "helemaal spannend". Ook kan het gaan onweren. "Dat gaat van invloed zijn." In de loop van de middag trok de wind al aan en de temperatuur loopt verder op.

De rook van de brand trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Ook Duitsland kan er last van gaan krijgen.