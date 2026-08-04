ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Draaiende wind bij natuurbrand Limburg, onweer op komst

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 12:14
anp040826109 1
OOSTRUM (ANP) - De brandweer in natuurgebied Boschhuizerbergen in Limburg moet "continu bijstellen" met blussen door de aldoor draaiende wind. Dat maakt het lastig de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vooralsnog is wel voorkomen dat de brand zich uitbreidt.
De komende uren worden volgens de woordvoerder "helemaal spannend". Ook kan het gaan onweren. "Dat gaat van invloed zijn." In de loop van de middag trok de wind al aan en de temperatuur loopt verder op.
De rook van de brand trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Ook Duitsland kan er last van gaan krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

shutterstock_1334315390

Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

131198945_m

Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

shutterstock_1818500471

Jij met pensioen, je partner nog niet: dit gebeurt er financieel

knmi waarschuwt met code oranje voor onweer hagel en windstoten1688869254

Onweer op komst? Dit zijn de apparaten waarbij je écht de stekker eruit moet trekken (en welke gewoon kunnen blijven zitten)

186405501_m

Word je elke nacht om 3 uur wakker? Waarom dat heel normaal is

Loading