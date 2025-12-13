ECONOMIE
Weeronline: 2025 op vijf na warmste jaar ooit gemeten

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 9:40
anp131225055 1
HOUTEN (ANP) - 2025 staat op de zesde plek van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was dit jaar 11,5 graden, het langjarige gemiddelde is 10,7 graden, meldt Weeronline.
"Het jaar telde 112 warme dagen, 35 zomerse en 8 tropische dagen en er werden 2 officiële hittegolven genoteerd. Er werden tot dusver ook 47 vorstdagen en 2 ijsdagen genoteerd", aldus het weerbureau. Bij 20 graden of meer is er sprake van een warme dag. Voor een zomerse dag moet minstens 25 graden gemeten worden en bij een tropische dag is het boven de 30 graden.
Inmiddels stamt de hele top-10 van warmste jaren uit deze eeuw. Hoewel dit jaar al meermaals een datum-warmterecord viel, kwam het opnieuw niet tot datum-kouderecords. Dat gebeurde voor het laatst in 2023.
Vorige week meldde het weerbureau al dat 2025 op weg is om het op een na zonnigste jaar te worden sinds het begin van de metingen.
