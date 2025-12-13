EU-ministers zijn het eens over visquota voor komend jaar

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor visserij hebben een akkoord gesloten over de visquota voor volgend jaar. In de deal is afgesproken hoeveel de vissers in lidstaten van de Europese Unie mogen vangen in Europese zeeën, zoals de Noordzee, Atlantische Oceaan en de Zwarte Zee.

Voor de Nederlandse visserijsector zijn onder meer tong, makreel, zeebaars, haring en horsmakreel belangrijk, volgens het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). "Een aantal visbestanden is dusdanig gezond dat de vangstmogelijkheden voor komend jaar toenemen. Voorbeelden hiervan zijn tong en zeebaars", stelt het ministerie. "Tegelijkertijd is een aantal visbestanden naar beneden bijgesteld, bijvoorbeeld bij haring, kabeljauw en makreel."

De deal is bereikt na twee dagen onderhandelen. "We hebben een compromis bereikt met brede steun onder de lidstaten", zei de Deense visserijminister Jacob Jensen.