Weeronline: Nederland beleefde nog nooit zo'n zonnige kerst

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 17:30
anp261225093 1
AMSTERDAM (ANP) - De kerstdagen zijn sinds het begin van de metingen nog nooit zo zonnig verlopen als dit jaar. Weeronline becijfert dat de zon op beide kerstdagen 6,7 uur scheen in De Bilt. Tegelijkertijd is het volgens de weersite de koudste kerst sinds het jaar 2000, met een gemiddelde temperatuur van 1,5 graden.
Het totale aantal zonuren overtrof het vorige record, uit 1961, met bijna een uur. Toen scheen de zon tijdens kerst opgeteld 12,5 uur, nu in totaal 13,4 uur. "Zonnig weer op beide kerstdagen is uitzonderlijk. Het is pas het zesde jaar dat het totaal aantal zonuren boven de 10 uitkomt", vermeldt Weeronline erbij.
Hoewel deze kerst de koudste in een kwarteeuw is, komt 2025 daarmee niet in de top-10 van koudste kerstdagen. Dat record werd gevestigd in 1938, toen het -3,3 graden in De Bilt was.
De gemiddelde temperaturen in Nederland stijgen in het opwarmende klimaat, waardoor echte kouderecords steeds moeilijker te behalen zijn.
