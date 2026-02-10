Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Een citytrip, een kookcursus of een verrassingsdiner: wie zijn relatie nieuw leven wil inblazen, grijpt vaak naar gedeelde ervaringen. Opvallend genoeg zoekt een kleine groep stellen die spanning inmiddels ook online. Niet via datingapps, maar op erotische webcamsites.

Nieuw onderzoek laat zien dat koppels die samen webcamshows bekijken, geregeld positieve effecten ervaren. Het idee is simpel: samen iets onbekends doen kan de onderlinge band versterken. Dat principe kennen we al van reizen of sportieve uitdagingen, maar het blijkt ook op te gaan voor digitale erotiek.

Webcamsites bieden live shows met performers en directe interactie. Tot nu toe werd dit vooral gezien als een individuele bezigheid. De onderzoekers vroegen zich af wat er gebeurt als partners er juist samen gebruik van maken. Het antwoord: wie het eenmaal probeert, blijft vaak terugkomen. Voor een deel van deze stellen wordt het zelfs een vast onderdeel van hun seksleven.

Waarom doen ze het? De belangrijkste drijfveer is variatie. Veel koppels willen “iets nieuws” proberen of zijn simpelweg nieuwsgierig. Anderen gebruiken het om fantasieën te verkennen, zonder die meteen in het echte leven te hoeven uitvoeren.

En de relatie? De meeste deelnemers melden geen negatieve gevolgen. Integendeel: sommigen voelen zich hechter, anderen merken vooral dat praten over seks makkelijker wordt. Door samen te kijken en te reageren, ontstaan gesprekken die anders misschien uitblijven.

Kortom: hoewel het voor de meeste mensen een privézaak blijft, lijkt gezamenlijk gebruik van webcams voor een kleine groep stellen een verrassend effectieve manier om intimiteit en communicatie te verdiepen. Soms kan een schermpje dus wel goed zijn voor je relatie.