ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

Wetenschap
door Gerard Driehuis
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:37
shutterstock_2682085887
Een elfjarige jongen rolt een vijfjarig meisje in een kleed op een speelplaats en denkt haar vermoord te hebben. Daarna gaat hij rustig naar huis om te eten met zijn moeder. Tientallen jaren later vermoordt dezelfde man zijn vriendin en haar dochter. Het is een van de meest huiveringwekkende casussen die voormalig profiler Axel Petermann beschrijft in zijn nieuwe boek Die Psyche des Bösen, dat op 11 februari 2026 verschijnt bij Heyne Verlag.
Waarschuwingssignalen die niemand wilde zien
Petermann kende de dader – Roger B. – al sinds diens kindertijd. De jongen duwde een kind in de sneeuw tot het geen adem meer kreeg, gooide zijn zus van de trap en stopte een ander kind ondersteboven in een vuilcontainer. Het waren stuk voor stuk signalen van sadistisch gedrag en een volledig gebrek aan empathie. Toch keek iedereen om hem heen de andere kant op. Zijn moeder zocht pas naar verklaringen toen de catastrofe al had plaatsgevonden.
Volgens Petermann ligt de oorzaak niet in één factor. Genetische aanleg, de ontwikkeling van fantasieën, emotionele verwaarlozing en geweld in het gezin werken samen. Roger B. groeide liefdeloos op – zijn vaders vriendin smeekte de moeder om het kind weg te halen, omdat de vader „de honden beter behandelde dan Roger".
Van Epstein tot het 'horrorhuis' van Höxter
Petermann richt zijn blik ook op de Epstein-zaak, waarvan in januari 2026 nog eens drie miljoen pagina's aan dossiers werden vrijgegeven. Hij wijst op een combinatie van machtswellust, controledrang en de opzettelijke uitbuiting van sociale afhankelijkheden. Opvallend noemt hij de rol van vrouwelijke medeplichtigen: afhankelijkheid, manipulatie en geleidelijke morele desensibilisatie spelen daarin een sleutelrol, soms aangevuld met eigen sadistische neigingen.
Waarom dit nu urgent is
De relevantie reikt verder dan één boek of één zaak. In Nederland registreerde de politie in 2025 maar liefst 46% meer meldingen van online seksueel misbruik dan het jaar ervoor. Het aandeel minderjarige verdachten bij straatroof en overvallen groeide in tien jaar van 35 naar 55 procent. Ook in Duitsland slaat de politie alarm over toenemend geweld door minderjarigen. Petermann zelf constateert dat jeugdige daders vijftig jaar geleden nog uitzonderingen waren, terwijl kinderen nu op veertien- of vijftienjarige leeftijd gedrag vertonen dat vroeger bij achttienjarigen hoorde.
De boodschap van Petermann is even simpel als ongemakkelijk: we moeten stoppen met wegkijken. Programma's zoals het initiatief van professor Klaus Beier aan de Berlijnse Charité bewijzen dat vroegtijdige interventie mogelijk is – mits de omgeving bereid is de signalen serieus te nemen.

Lees ook

De jeugdcriminaliteit daalt al 20 jaar (maar dat is geen sexy nieuws)De jeugdcriminaliteit daalt al 20 jaar (maar dat is geen sexy nieuws)
“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.
Veel meer valse eurobiljetten in omloop, dit zijn de populairste briefjesVeel meer valse eurobiljetten in omloop, dit zijn de populairste briefjes
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

Loading