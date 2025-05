Weeronline: ondanks neerslag nog op koers voor droogste jaar ooit

Vooral in het zuiden van het land valt donderdag wat neerslag, maar daarmee is de droogte nog lang niet opgelost. Volgens Weeronline "liggen we nog steeds op koers voor het droogste recordjaar ooit".

Het neerslagtekort bedraagt momenteel 124 millimeter, en de neerslag die al is gevallen of donderdag nog valt biedt wel enige verlichting, zegt een woordvoerder. "Maar over een paar dagen wordt het weer droger, krijgt de zon meer ruimte en neemt de verdamping toe. De verwachting is dat het neerslagtekort dan oploopt naar 150 millimeter."

Nederland heeft al wekenlang geen of amper neerslag gehad. "Hoogstens een paar spetjes. Vooral in het westen zie je al gele grassen."

Toch zegt het droge voorjaar niets over hoe het weer in de zomer wordt. "Het is een van de allerdroogste jaren ooit tot dusver, maar nog geen voorbode voor de zomer. Het kan dan ook heel erg nat worden, dat is niet aan elkaar te linken."