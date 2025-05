Vogelbescherming: aanhoudende droogte funest voor vogels

ZEIST (ANP) - De aanhoudende droogte is rampzalig voor tienduizenden vogels in Nederland. Deze lente is de droogste ooit gemeten in Nederland en daarmee staat het leefgebied van vogels onder druk, meldt Vogelbescherming Nederland. "Moerassen, vennen en weilanden drogen uit en het aantal beschikbare insecten en bodemdieren neemt af", aldus vogelbeschermer Bernard de Jong van Vogelbescherming.

Zo hebben de grutto, tureluur en kievit het moeilijk als de grond kurkdroog wordt. De bovenlaag van de bodem droogt dan uit, de wormen gaan dieper in de grond zitten en de vogels kunnen met hun snavels niet meer in de harde grond pikken.

Een bui zo nu en dan is niet genoeg om de problemen op te lossen, stelt Vogelbescherming. De organisatie noemt het noodzakelijk om de inrichting en het gebruik van het land "serieus aan te passen" om watertekorten te voorkomen en om neerslag langer vast te houden.