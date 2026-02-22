Weeronline: op woensdag lokaal bijna 20 graden verwacht

HOUTEN (ANP) - Het is voorlopig klaar met het winterse weer. "Deze week staan zelfs de eerste echte lentedagen op het programma met woensdag zeer lokaal zelfs bijna 20 graden", schrijft Weeronline. Dinsdag verwacht het weerbureau de eerste "lenteachtige" taferelen.

Maandag blijft het overdag nog wisselvallig. In de middag is het droger en breekt de zon geregeld door, wat voor regenbogen kan zorgen. Lokaal verwacht Weeronline een temperatuur tot 15 graden.

Woensdag staat volop lenteweer op de planning. "In de drie zuidelijke provincies zijn maxima van 18-19 graden mogelijk. Het is zelfs niet uitgesloten dat we in stedelijke gebieden een warme dag van 20 graden kunnen noteren en dat zou uitzonderlijk vroeg zijn", aldus Weeronline. Dit gebeurde in februari 2019 voor het laatst in Limburg, toevallig op exact dezelfde dag. De dag daarna verwacht het weerbureau opnieuw "vrij warm" weer.