ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weeronline: op woensdag lokaal bijna 20 graden verwacht

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 15:12
anp220226111 1
HOUTEN (ANP) - Het is voorlopig klaar met het winterse weer. "Deze week staan zelfs de eerste echte lentedagen op het programma met woensdag zeer lokaal zelfs bijna 20 graden", schrijft Weeronline. Dinsdag verwacht het weerbureau de eerste "lenteachtige" taferelen.
Maandag blijft het overdag nog wisselvallig. In de middag is het droger en breekt de zon geregeld door, wat voor regenbogen kan zorgen. Lokaal verwacht Weeronline een temperatuur tot 15 graden.
Woensdag staat volop lenteweer op de planning. "In de drie zuidelijke provincies zijn maxima van 18-19 graden mogelijk. Het is zelfs niet uitgesloten dat we in stedelijke gebieden een warme dag van 20 graden kunnen noteren en dat zou uitzonderlijk vroeg zijn", aldus Weeronline. Dit gebeurde in februari 2019 voor het laatst in Limburg, toevallig op exact dezelfde dag. De dag daarna verwacht het weerbureau opnieuw "vrij warm" weer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

103457411 m normal none

Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

anp220226006 1

Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

af342337-d3ee-4536-9452-36417f37a9e2_1750706137

AI en een vechtpartij die Hollywood wakker schudde

Loading