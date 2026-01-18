Weeronline: stralend weer verwacht op Blue Monday

Het weer op Blue Monday verloopt dit jaar een stuk minder deprimerend dan de naam doet vermoeden, aldus de verwachting van Weeronline. In de ochtend kan regionaal nog nevel of mist voorkomen, maar daarna verloopt de dag in bijna het hele land zonnig, meldt de weerdienst.

De dag die in Nederland ook wel "deprimaandag" wordt genoemd, staat doorgaans bekend als de meest deprimerende dag van het jaar. Blue Monday valt altijd op de maandag in de laatste week van januari die in zijn geheel nog in die maand valt: de feestdagen zijn dan alweer een tijdje geleden, goede voornemens vaak mislukt en vakanties zijn voor de meeste mensen nog ver weg. Ook is de daglichtperiode nog relatief kort en is maandag voor velen de eerste dag van de werk- of schoolweek.

In 2025 kwam het weerbeeld nog overeen met de neerslachtige gevoelens van de dag. Dit jaar is het zonnig, met op veel plekken een strakblauwe lucht. Alleen in het zuidwesten zijn er ook wolkenvelden. Het wordt 3 graden in het noorden van het land en in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 6 graden.

Ook de rest van de week blijft het zonnig en koud. Meerdere keren is er sprake van een strakblauwe lucht. De temperatuur gaat wel weer dalen: op donderdag wordt 2 tot 4 graden voorspeld.