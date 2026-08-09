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Weeronline: weer lijkt gunstig om zonsverduistering te zien

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 7:53
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HOUTEN (ANP) - De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag in ons land de gedeeltelijke zonsverduistering te kunnen zien. Weeronline verwacht, zoals het er nu naar uitziet, geen grootschalige, lage bewolking die het zicht belemmert. Om het verschijnsel goed te kunnen aanschouwen, is helder weer nodig.
Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20.11 uur en dan staat de zon al laag. Bewolking zou dan roet in het eten kunnen gooien. Weeronline verwacht wel velden met hoge sluierbewolking.
In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
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