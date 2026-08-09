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Bijna-botsing vliegtuigen Sydney Airport

Samenleving
door Redactie
zondag, 09 augustus 2026 om 7:50
bijgewerkt om zondag, 09 augustus 2026 om 7:56
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De Australische autoriteiten onderzoeken een bijna-botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Een bemanningslid raakte daarbij zondagochtend (lokale tijd) gewond en een vliegtuig raakte beschadigd. Sydney Airport is het drukste vliegveld van het land.
Volgens de Australische onderzoeksdienst ATSB taxiede een Airbus A320 van de maatschappij Jetstar richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. De Boeing werd verplaatst met een zogenoemde tug, een soort sleepvoertuig om vliegtuigen rond te rijden.
Beide vliegtuigen remden hard om een botsing te voorkomen. Aan boord van de Airbus raakte een bemanningslid gewond. De Boeing raakte beschadigd waar het vliegtuig met het onderstel vastzit aan de tug, meldt ATSB.
Jetstar zegt dat de Airbus de instructies van de luchtverkeersleiding opvolgde. Volgens een bron heeft de bestuurder van de tug mogelijk de instructies van de luchtverkeersleiding niet gevolgd.
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