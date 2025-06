Weinig steun voor motie Piri voor volledig wapenembargo Israël

DEN HAAG (ANP) - Een motie van Kati Piri van GroenLinks-PvdA om tijdelijk een volledig wapenembargo tegen Israël in te stellen, heeft weinig steun gekregen in de Tweede Kamer. Ook partijen die al langer pleiten voor sancties tegen Israël vanwege het geweld in Gaza zoals D66 en Volt keerden zich tegen het voorstel.

In een hoofdelijke stemming schaarden 35 Kamerleden zich achter de motie van GroenLinks-PvdA. Tegen stemden 99 Kamerleden.

Het plan van Piri maakte veel emotie los in de Kamer, vooral bij partijen die traditioneel achter Israël staan zoals de orthodox-christelijke SGP. Volgens die partij "besmeurt" de motie het parlement. Door een wapenembargo zouden ook geen onderdelen meer mogen worden geleverd aan de Iron Dome, het systeem dat Israël beschermt tegen raketaanvallen.

Piri meent dat Israël met de "roekeloze" aanval op Iran het raketschild niet meer gebruikt voor zijn verdediging, maar dat het onderdeel is geworden van de aanvalsstrategie van de regering van premier Benjamin Netanyahu.