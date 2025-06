Gorter (18) debuteert in selectie waterpolosters richting WK

NIEUWEGEIN (ANP) - Pien Gorter is voor het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands vrouwenwaterpoloteam. De 18-jarige speelster van Het Ravijn gaat met Oranje mee naar een toernooi in Boedapest, waar de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis zich voorbereidt op het WK in Singapore (11-23 juli).

Zestien internationals gaan mee naar Boedapest, waar Nederland volgende week oefent tegen Griekenland, Hongarije en Nieuw-Zeeland. Na dat toernooi maakt Doudesis de vijftien speelsters bekend die op het WK uitkomen. De waterpolosters veroverden in 2023 de wereldtitel. Vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs behaalden ze brons.

Van die olympische ploeg ontbreken Lola Moolhuijzen en keepster Laura Aarts. Moolhuijzen herstelt nog van een blessure. De keepsters Sarah Buis en Britt van den Dobbelsteen krijgen de voorkeur boven Aarts.