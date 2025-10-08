Nog hogere verkeersboetes vanaf 2026

Vorige week is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de verkeersboetes de komende jaren niet mee te laten stijgen met de inflatie. Je zou dus denken dat de boetebedragen volgend jaar niet veranderen, maar helaas: de verkeersboetes in Nederland worden toch hoger in 2026. Dit blijkt uit navraag van TopGear.

De verkeersboetes worden in 2026 tussen de 3 en 4 procent hoger. Daarnaast rondt de overheid in de meeste gevallen af op tientallen. In de praktijk worden veel boetes een tientje duurder. Er zijn ook verkeersboetes die niet stijgen. De snelheidsboetes voor een paar kilometer te hard stijgen met een paar losse euro's en bij grovere overtredingen komt ook een tientje extra bij. De administratiekosten van 9 euro komen er in alle gevallen nog bovenop.

MediaWatch (Disclaimer)

ANP MediaWatch is alleen een signaleringsdienst. Het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.