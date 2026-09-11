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Wereldleiders staan stil bij de aanslagen van 11 september 2001

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 10:41
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NEW YORK (ANP) - Wereldleiders hebben de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Vrijdag is het 25 jaar geleden dat in New York en Washington terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen. Daarbij vonden circa 3000 mensen de dood.
Zo schrijft EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat vrijdag een dag van herinnering is. "We herinneren ons dat 25 jaar geleden de wereld stilstond. We herinneren ons de 3000 mensen die hun huis verlieten die ochtend en nooit terugkeerden."
De Franse president Macron schrijft dat de "te vroeg beëindigde levens" niet vergeten zullen worden, "noch de moed van hen die alles riskeerden om hulp te bieden". In het Verenigd Koninkrijk brengt premier Andy Burnham in herinnering dat "haat en angst niet het laatste woord kregen op 11 september".
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