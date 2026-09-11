Peter Gillis verdedigt zoon Mark na meerdere aangiftes van aanranding minderjarige meisjes, wat is er precies gebeurd?

Peter Gillis (64) laat er geen misverstand over bestaan: hij gelooft niet dat zijn zoon Mark zich heeft schuldig gemaakt aan aanranding. Voor het eerst reageert de bekende Nederlander publiekelijk op de aantijgingen tegen zijn zoon, die afgelopen zomer opdoken nadat er twee aangiftes werden gedaan door minderjarige meisjes op de kermis in Heeze.

“Onze Mark zit niet zomaar overal aan”

"Ik ben er niet bij geweest", begint hij. Toch is hij overtuigd van de onschuld van zijn zoon. "Wel weet hij uit eigen ervaring dat fans regelmatig fysiek contact zoeken. "Waar ik ben, trekken ze gelijk aan je arm voor een fotootje. Dat ken ik wel. Maar wat ik wél weet, is dat onze Mark niet zomaar overal aanzit. Zo zitten wij als familie niet in elkaar."

Volgens Peter kent hij zijn zoon door en door, en herkent Mark zich totaal niet in de beschuldigingen. "Ik vind het vervelend voor onze Mark, die zit daarmee. Hij is zich van geen kwaad bewust. En als het wel zo is, zou Mark dat ook gewoon zeggen. Heel vervelend."

"De verkeerde achternaam"

Hoe het nu verdergaat, weet Peter niet precies. Wel heeft hij een vermoeden waarom de zaak zo veel aandacht krijgt. "We hebben denk ik gewoon de verkeerde achternaam", zegt hij, doelend op de bekendheid van de familie Gillis.

De advocaat van Mark wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie.

Wat is er precies gebeurd?

De politie bevestigde eerder aan RTL Boulevard dat er een aanhouding is verricht. "We hebben zondagavond in Heeze een 30-jarige man, woonachtig in België, aangehouden op verdenking van aanranding. Dat gebeurde op het kermisterrein buiten heterdaad. Er zijn twee aangiftes gedaan van minderjarige meisjes. Het onderzoek is nog in volle gang. De man is heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak."

Op het moment van de aanhouding kon de politie niet bevestigen dat het om Mark Gillis ging. Verschillende ooggetuigen meldden echter aan de lokale nieuwssite Heeze-Leende24 dat de aangehouden man wel degelijk Mark is. Over de precieze toedracht op de kermis doet de politie vooralsnog geen verdere mededelingen.