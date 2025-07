Westerwolde noemt resultaat spreidingswet nog onvoldoende

TER APEL (ANP) - De gemeente Westerwolde noemt de spreidingswet effectief, maar de resultaten zijn nog niet voldoende. Dat zegt burgemeester Jaap Velema in een reactie op cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), waaruit naar voren komt dat gemeenten driekwart van de benodigde plekken hebben gerealiseerd. In de gemeente Westerwolde ligt het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

"Wij zijn blij met de spreidingswet. Er wordt resultaat geboekt, de wet is effectief. Maar het is nog niet voldoende", aldus Velema. "We hebben dan ook grote zorgen over de plannen van het demissionaire kabinet om de spreidingswet in te trekken waardoor de problemen in de asielopvang op korte termijn alleen maar groter worden." Volgens de burgemeester zorgt het intrekken van de wet voor verwarring. "Dat heeft het draagvlak voor nieuwe opvanglocaties flink verminderd."

Velema vindt dat het demissionaire kabinet nu aan zet is. "Zolang de wet van kracht is moet de verantwoordelijke bewindspersoon zich aan de wet houden en dus ook toezien op de naleving en waar nodig handhaven."