'Bore-out is geen hype, maar een stille epidemie'

"De vervijfvoudiging van verzuim door bore-out in vier jaar tijd is geen statistiek, het is een alarmsignaal", schrijft expert Ludwig van der Kuijl van de TopzorgGroep via ANP Expert Support. "Een stille uitval die te lang ongezien bleef. Waar burn-out vaak ontstaat door te veel druk en prikkels, ligt bij bore-out de oorzaak in het ontbreken van uitdaging, zingeving of ontwikkeling. Het is de uitputting die ontstaat door stilstand. Dit vraagt om een totaal andere kijk op duurzame inzetbaarheid.

Bij TopzorgGroep zien we in onze praktijk steeds vaker medewerkers die niet opbranden, maar langzaam uitdoven. Ze zitten ‘wel oké’ in hun werk , maar missen de flow, het waarom of de energie. Dat uit zich niet altijd in duidelijke signalen. Geen stress, geen paniek – maar ook geen vonk. En dus ook geen groei.

Een andere aanpak van verzuimpreventie is nodig. Geen universele toolkits, maar maatwerk. We geloven in het versterken van positieve gezondheid: zingeving, autonomie, dagelijks functioneren en mentale veerkracht. Dat betekent: werk herontwerpen. Interventies inzetten vóórdat uitval dreigt. Denk aan leefstijlcoaching, vitaliteitsscans, job crafting, peer-coaching, of simpelweg: het goede gesprek. Niet pas als iemand 80 procent zit te wachten op vrijdag.

We pleiten voor organisaties die durven kijken naar hun eigen rol in het ontstaan van bore-out. Is het werk nog uitdagend? Past het bij iemands talenten? Voelt iemand zich gezien en gestimuleerd? Preventie begint bij het serieus nemen van deze vragen. En bij leiderschap dat actief ruimte maakt voor ontwikkeling en dialoog.

De cijfers van ArboUnie bevestigen wat wij in het werkveld al langer voelen: bore-out is geen hype, maar een structurele kwetsbaarheid in hoe we werk organiseren. De oplossing? Een systeem dat niet alleen uitval opvangt, maar energie voedt. Een werkomgeving waarin mensen niet overleven, maar floreren."